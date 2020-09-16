"Червоні" зони: Прем'єр розповів про домовленості з місцевою владою

Регіони залучать до прийняття рішення про встановлення "червоного" рівня епідобмежень, який запроваджуватиметься у разі перевищення більш як у 5 разів середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За результатами спілкування з очільниками міст в понеділок була напрацьована узгоджена позиція уряду з керівниками органів місцевого самоврядування, а саме керівниками великих обласних центрів. В першу чергу пропонуємо, щоб регіони також були залучені до ухвалення рішення про встановлення найвищого рівня обмежень - "червоної" зони. Наприклад, якщо Державна комісія ТЕБ та НС планує встановити "червону" зону рівня обмежень в якомусь регіоні, то буде обов'язково залучатися і регіональна комісія з дорадчим правом голосу", - сказав Шмигаль.

Також, він додав, що питання встановлення в регіоні "червоного" рівня епіднебезпеки розглядатимуть у разі перевищення більше ніж в 5 разів середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, з понеділка, 14 вересня, в Україні вступило в дію нове карантинне зонування. До помаранчевої зони, серед інших адміністративно-територіальних одиниць віднесено місто Київ.

Згідно з встановленими обмеженнями, в помаранчевій зоні забороняється: діяльність закладів розміщення, крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; діяльність з надання послуг громадського харчування за умови наповненості понад 50% посадкових місць; діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім залів, що приймають відвідувачів не більше 1 на 10 кв. м; відвідування закладів освіти групами кількістю більше ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.