Укрзалізниця знову почала годувати пасажирів у поїздах

АТ "Укрзалізниця" поновила послуги харчування у швидкісних поїздах і розпочала реалізацію кондитерських виробів, води та інших холодних напоїв у поїздах далекого сполучення.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Під час подорожі швидкісними поїздами Інтерсіті+ та Інтерсіті пасажири можуть придбати не лише питну воду, холодні напої, а й продукти харчування в індивідуальній упаковці та готові страви, які попередньо розфасовані в щільно закриту тару та не потребують нагрівання. При цьому пасажири повинні дотримуватися таких правил: безпечна дистанція та перебування у вагоні-буфеті не більше двох осіб. Розносна торгівля з мобільного візка представниками кейтерингової компанії та доставка замовлення з вагона-буфету на місце наразі не здійснюються", - повідомили у транспортній компанії.

В Укрзалізниці зауважили, що у поїздах далекого сполучення пасажири матимуть змогу придбати холодні напої та кондитерські вироби.

"Реалізація продуктів харчування у швидкісних поїздах здійснюється на підставі агентського договору з ТОВ "Вог Кафе", - нагадали в компанії.

Як повідомлялося, реалізація продуктів харчування у пасажирських поїздах стала можливою завдяки Постанові Міністерства охорони здоров’я № 39 від 03.07.2020 "Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при організації залізничних перевезень у період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19)".