Укрзалізниця відкриває продаж квитків ще на п'ять поїздів

Укрзалізниця відкриває продаж квитків ще на п'ять поїздів

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Укрінформ
АТ "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків ще на п'ять поїздів далекого сполучення, традиційних місць відпочинку українців: Західна Україна та Причорномор’я.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця відкриває продаж квитків ще на п'ять поїздів далекого сполучення Львів — Чернівці, Дніпро — Трускавець, Чернівці — Одеса, Ужгород — Лисичанськ та Запоріжжя — Одеса. У фокусі традиційні місця відпочинку українців: Західна Україна та Причорномор’я", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, поїзд № 702/701 Львів — Чернівці відправиться зі Львова 21 липня, а з Чернівців — 22 липня. Поїзд буде курсувати по 1, 2, 4, 5, 6, 7 днях тижня.

Поїзд № 41/42 Дніпро — Трускавець відправиться з Дніпра 21 липня, з Трускавця – 22 липня. Поїзд курсуватиме через день.

Поїзд № 136/135 Чернівці — Одеса відправиться у щоденний рейс з Чернівців та з Одеси з 22 липня.

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Поїзд № 45/46 Ужгород — Лисичанськ відправиться з Ужгорода 24 липня, із Лисичанська – 26 липня. Поїзд курсуватиме один раз на три дні.

Поїзд № 317/318 Запоріжжя — Одеса курсуватиме через день та із Запоріжжя відправиться 24 липня, з Одеси — 25 липня.

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