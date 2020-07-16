Укрзалізниця вирішила продавати 100% квитків у київських поїздах

АТ "Укрзалізниця" із 16 липня у поїздах далекого сполучення, що прямують з Києва та зворотно продаватиме квитки на 100% місць.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Відсьогодні у поїздах далекого сполучення, що прямують з Києва та зворотно, квитки можна купити на 100% місць. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відновлення повноцінного продажу місць стало можливим завдяки погодженню Київської міської державної адміністрації.

В Укрзалізниці нагадують, що відповідно до постанови Міністерства охорони здоров’я України №39 від 3 липня 2020 року дозволяється перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення в межах кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу.

У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць.

Раніше реалізація квитків в обсязі 100% була розпочата на такі поїзди: №7/8 Харків — Одеса (з 2 червня), №81/82 Харків — Новоолексіївка та №53/54 Дніпро — Одеса (з 17 червня), №91/92 Одеса — Костянтинівка (з 29 червня).

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця станом на 15 липня відновила рух 65 поїздів далекого спрямування - це більше половини від кількості поїздів, що курсували до карантину.