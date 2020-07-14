Укрзалізниця планує закупити в Huawei систему радіозв'язку

АТ "Укрзалізниця" планує закупити у китайської компанії Huawei систему радіозв'язку RTN510. Дозвіл на тестову демонстрацію обладнання на майданчиках Укрзалізниці було надано Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні НКРЗІ 14 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За результатом розгляду звернення ТОВ «Хуавей Україна» щодо проведення демонстрації радіообладнання Huawei RTN510 на відкритих визначених тестових майданчиках замовника АТ «Укрзалізниця» з метою перевірки технічних характеристик обладнання в реальних умовах залізничної інфраструктури. Комісія запропонувала Заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можлива демонстрація цього радіообладнання", - йдеться в протоколі засідання НКРЗІ.

Комісією рекомендовано ТОВ «Хуавей Україна» за результатами демонстрації радіообладнання у місячний термін направити до НКРЗІ письмовий звіт.

НКРЗІ направить звіт на ознайомлення до Генерального штабу Збройних Сил України та ДП «Український державний центр радіочастот».

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Як повідомлялось, протягом кількох років низка країн почала відмовлятися від обладнання Huawei. Найбільший резонанс отримали американські санкції, накладені на китайського телекомунікаційного виробника в травні минулого року.

Цього тижня стало відомо про наміри Британії відмовитися від співпраці з Huawei на основі нових даних британської розвідки.