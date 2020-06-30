США оголосили Huawei загрозою національній безпеці

США оголосили Huawei загрозою національній безпеці

Укрінформ
Федеральна комісія зв'язку США офіційно оголосила китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозами національній безпеці.

Про це йдеться в заяві Комісії.

""FCC (Федеральна комісія зв'язку - ред.) визначила Huawei та ZTE загрозами національній безпеці", - йдеться у повідомленні.

Відтепер гроші з американського фонду загальних послуг FCC не можна буде використовувати для придбання, обслуговування та підтримки будь-якого обладнання або послуг, що надаються або виробляються цими компаніями.

Як зазначається, Huawei та ZTE мають тісні зв'язки з Комуністичною партією КНР, військовим відомством Китаю та загалом підпорядковуються китайському законодавству, що зобов'язує їх співпрацювати з розвідувальними органами держави.

"Ми не можемо та не дозволимо Комуністичній партії Китаю використовувати мережеві уразливості та поставити під загрозу нашу критично важливу комунікаційну інфраструктуру", - йдеться в заяві Комісії.

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Як повідомлялося, компанія Huawei була витіснена з американського ринку, а уряди Австралії та Нової Зеландії заборонили їй будувати мережі 5G. Суттєві обмеження для Huawei запровадили також у Великій Британії.

В Канаді уповноважені органи вже тривалий час вивчають, чи варто допускати Huawei до конкурсу щодо створення інфраструктури 5G через побоювання, що Huawei може бути використаний Пекіном для здійснення шпигунської діяльності.

У самій компанії неодноразово наголошували, що китайська влада не має жодного впливу на прийняття рішень у Huawei.

Фото: dpa

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