Канада не обмінюватиме своїх арештованих громадян на фіндиректора Huawei — Трюдо

Канада не має наміру вести з Китаєм перемовини про обмін затриманих у КНР канадців на фіндиректора Huawei Менг Ванжу, яка перебуває під домашнім арештом у Ванкувері.

Про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ні, ми не розглядаємо цього. Канада має сильну й незалежну систему правосуддя. Ми упевнимося, що справа пройде крізь належні механізми”, - відповів Трюдо на запитання про можливий обмін.

При цьому він визнав, що “уряд має засоби, які вже давно не використовувалися”, утім пообіцяв не застосовувати їх. “Ми діємо таким чином, що захищаємо й підтримуємо незалежність нашої судової системи. Ми не втручатимемося політично у її роботу”, - зазначив прем’єр-міністр.

Ванжу було затримано на запит США у грудні позаминулого року в аеропорту Ванкувера. У США її підозрюють в ухиленні від виконання санкцій проти Ірану. Однак, у Канаді подібних санкцій проти Тегерана немає.

Звільнення під заставу 10 млн дол. дозволило Ванжу проживати у Ванкувері під домашнім арештом, за умовами якого вона зобов’язана завжди носити на тілі GPS-передавач та самостійно оплачувати власний поліційний нагляд.

Невдовзі після затримання Ванжу на території Китаю було арештовано двох канадців - Майкла Ковріга та Майкла Спейвора. Минулого тижня їм було офіційно висунуто обвинувачення у шпигунстві. Канада назвала ці затримання невиправданими й неодноразово закликала Китай звільнити чоловіків.