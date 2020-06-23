Канада досі думає, чи допускати Huawei до мережі 5G в країні

Канада ще не дійшла остаточного рішення щодо доцільності допуску китайської корпорації Huawei до розбудови мережі 5G в країні.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час пресконференції в Оттаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми продовжуємо працювати із нашими розвідувальними та безпековими службами, які спілкуються із партнерами й союзниками по “П’яти очах” з усього світу стосовно найкращого шляху вирішення майбутнього 5G в Канаді”, - сказав Трюдо.

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Він наголосив, що остаточне рішення буде винесено лише на основі точних даних. “Ми й надалі ухвалюватимемо наші рішення, ґрунтуючись на науці й рекомендаціях експертів. Ми продовжуємо працювати над цим”, - зауважив прем’єр-міністр.

Нагадаємо: уповноважені органи Канади вже тривалий час вивчають, чи варто допускати Huawei до конкурсу на створення інфраструктури 5G через побоювання, що Huawei може бути використаний Пекіном для здійснення шпигунської діяльності.

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У самій компанії неодноразово наголошували, що китайська влада не має жодного впливу на прийняття рішень у Huawei.

Раніше компанія Huawei була витіснена з американського ринку, а уряди Австралії та Нової Зеландії заборонили їй будувати мережі 5G. Суттєві обмеження на роботу Huawei наклали і у Великобританії. Ці чотири держави є близькими партнерами Канади у розвідувальній спільноті “П’ять очей”.

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Не дочекавшись рішення уряду три основні канадські мобільні оператори вже віддали перевагу у розбудові власних мереж 5G скандинавським Nokia та Ericsson, хоча раніше в окремих елементах системи використовувалося обладнання Huawei.