У Бундестазі вимагають не допустити Huawei до розбудови 5G у Німеччині

Голова комітету Бундестагу із закордонних справ Норберт Реттґен закликає не допустити китайську компанію Huawei до участі в розбудові мережі мобільного зв'язку 5G в Німеччині.

Про це повідомляє DW.

Реттґен, зокрема, вказав на нещодавній негативний досвід Німеччини, отриманий під час спричиненої коронавірусом кризи. "Нам довелося пересвідчитися на власному досвіді, якими можуть бути наслідки, якщо ми більше не в змозі виробляти досить прості вироби, як-от захисні маски для обличчя, а покладаємося натомість на такі країни, як Китай", - сказав політик в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 17 травня.

"Тож ми наполягаємо на тому, щоб не ставити себе в залежність від підконтрольних держорганам Китаю компаній, коли йдеться про критично важливу інфраструктуру, а саме: про нашу "цифрову нервову систему" - 5G", - застеріг політик, який нині є одним із претендентів на пост голови ХДС.

Читайте також: У Держдепі США анонсували нові санкції проти Huawei

Поки що уряд ФРН не планує виключати Huawei з тендеру на розбудову 5G-мереж у Німеччині. Однак розроблений МВС ФРН проєкт закону про IT-безпеку передбачає необхідність перевірок постачальників мережі мобільного зв'язку 5G на предмет їхньої надійності.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп звинувачує Huawei в тому, що ця китайська компанія використала свої технології, щоб уможливити владі КНР несанкціонований доступ до потоку даних у інших країнах. Тому Трамп закликає не допускати Huawei до розбудови мереж надшвидкісного стандарту мобільного зв'язку 5G у США і вимагає цього від країн ЄС.