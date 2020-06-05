США погрожують Канаді санкціями за співпрацю з Huawei

США будуть змушені переглянути обсяг розвідувальної інформації, якою діляться із Канадою, якщо Оттава дозволить Huawei розбудовувати інфраструктуру 5G в країні.

Про це в коментарі CBC News заявила речниця Державного департаменту США Морган Ортагус.

“Уряд США дуже чітко дав зрозуміти усім нашим друзям та союзникам по всьому світу, що у випадку допуску Huawei до системи національної безпеки и муситимемо захищати наші відносини в обміні розвідувальними даними. Ми будемо вимушені провести оцінку того, чи можливе продовження обміну розвідданими із країнами, які мають Huawei в своїх найбільш чутливих технологіях, у найбільш чутливих сферах національної безпеки”, - сказала Ортагус.

При цьому вона висловила упевненість, що канадський уряд “ухвалить власне суверенне рішення й визначить найкраще для національної безпеки Канади”.

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Як повідомлялося, Вашингтон уже давно стверджує, що Huawei становить загрозу для національної безпеки, оскільки китайський уряд має право примусити приватні компанії, подібні до Huawei, поділитися чутливою інформацією. Критики Huawei переконують, що компанія займатиметься шпигунством на користь Пекіна.

На цьому тлі канадський уряд вже півтора роки роздумує над тим, чи допускати китайський Huawei до розбудови інфраструктури 5G в країні, однак досі не оголосив остаточного рішення.

Натомість усі три основні канадські оператори мобільного зв’язку оголосили про укладення контрактів на розбудову 5G із фінською компанією Nokia та шведською Ericsson, таким чином фактично виключивши Huawei ще до надходження вказівки від уряду.