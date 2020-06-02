Канадський мобільний оператор відмовився від співпраці з Huawei

Один з найбільших канадських мобільних операторів Bell уклав контракт на створення мережі 5G із шведською корпорацією Ericsson на противагу китайському Huawei.

Про це йдеться у поширеному Bell пресрелізі.

"Bell Canada оголошує, що Ericsson надасть обладнання мережі радіодоступу (RAN) для національної бездротової мережі 5G від Bell", - зазначається у повідомленні.

Це рішення свідчить, що два з трьох основних канадських операторів мобільного зв’язку не використовуватимуть обладнання Huawei у своїх мережах, оскільки Rogers, конкурент Bell, ще два роки тому оголосив про подібне рішення. Натомість третій канадський національний оператор Telus все ж вирішив укласти контракт із Huawei, хоча лише на постачання обладнання для антен, що передають сигнал на телефони, але не як основи мережі.

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"Ericsson, чинний постачальник бездротових технологій 4G LTE та інших для Bell, вже уклав 92 комерційні 5G контракти із операторами зв’язку по всьому світу. Ericsson - перша компанія, що запустила комерційні 5G мережі на чотирьох материках", - зазначили у пресслужбі.

Рішення Bell знакове ще й тим, що наразі обладнання Huawei вже використовується в окремих елементах його мережі.

Як повідомлялося, уповноважені органи Канади вже тривалий час вивчають, чи варто допускати Huawei до конкурсу на створення інфраструктури 5G через побоювання, що Huawei може бути використаний Пекіном для здійснення шпигунської діяльності. Довгоочікуваного рішення досі публічно оголошено не було.

У самій компанії неодноразово наголошували, що китайська влада не має жодного впливу на ухвалення рішень у Huawei.