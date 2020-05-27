Канада ще не визначилася з допуском Huawei до розбудови мережі 5G – Трюдо

Влада Канади ще не ухвалила остаточного рішення щодо доцільності допуску китайської корпорації Huawei до розбудови мережі 5G в країні.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час пресконференції в Оттаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми дослухаємося до порад наших спецслужб у цьому питанні. Ми працюємо з ними, аби упевнитися, що Канада йде правильним шляхом”, - сказав Трюдо, відповідаючи на запитання про перспективи Huawei у країні.

Він наголосив, що Канада узгоджує свою офіційну позицію стосовно Huawei з іншими державами: “Ми близько працюємо з нашими союзниками, стежимо за їхніми діями, аби упевнитися, що й самі чинимо правильно для створення економічних можливостей та досягнення зростання в країні, одночасно підтримуючи безпеку інфраструктури, підприємств і громадян”.

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Як повідомлялося, уповноважені органи Канади вже тривалий час вивчають питання доцільності допуску Huawei до конкурсу з розбудови інфраструктури 5G, оскільки є побоювання, що КНР може використати цю компанію для шпигунської діяльності.

Своєю чергою у Huawei неодноразово наголошували, що китайська влада не має жодного впливу на рішення компанії.

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Раніше Huawei була витіснена з американського ринку, а уряди Австралії та Нової Зеландії заборонили їй будувати мережі 5G. Суттєві обмеження на роботу Huawei наклали й у Великій Британії. Ці держави (а також США) є близькими партнерами Канади у розвідувальній спільноті “П’ять очей”.