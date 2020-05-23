Канадський суд оголосить рішення щодо екстрадиції фіндиректора Huawei до США

Наступного тижня Верховний суд канадської провінції Британська Колумбія оголосить перший вирок у справі про можливу екстрадицію фінансового директора Менг Ванжу до США.

Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

“У четвер заступник Верховного судді Гізер Холмс сказала стороні обвинувачення та захисту, що вона оприлюднить свої висновки у середу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення стосуватиметься питання так званої “подвійної кримінальності”, тобто чи були б дії Ванжу злочином, якби були вчинені в Канаді.

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“Вирок може бути доленосним. Якщо Ванжу переможе, то зможе повернутися до Китаю, завадивши спробам затримати її в Канаді у випадку подання стороною обвинувачення апеляції. Якщо ж вона програє, то до винесення остаточного рішення стосовно екстрадиції, Холмс все одно доведеться заслухати аргументи сторін щодо обвинувачення у тому, ніби канадська влада порушила права Менг під час арешту”, - йдеться у матеріалі.

Очікується, що Менг Ванжу буде особисто присутньою на судовому засіданні, однак це не вимагається.

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Як повідомлялося, Ванжу було затримано на запит США у грудні позаминулого року в аеропорту Ванкувера. У США її підозрюють в ухиленні від виконання санкцій проти Ірану. Однак у Канаді подібних санкцій проти Тегерана немає.

Звільнення під заставу в $10 мільйонів дозволило Ванжу проживати у Ванкувері під домашнім арештом, за умовами якого вона зобов’язана завжди носити на тілі GPS-передавач та самостійно оплачувати власний поліційний нагляд.