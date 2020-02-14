Канада планує запустити 5G з використанням обладнання Huawei

Канадська телекомунікаційна компанія Telus оголосила про намір незабаром запустити в країні мережу 5G з використанням обладнання Huawei.

Про це в інтерв'ю Financial Post розповів фінансовий директор Telus Даг Френч.

“Ми плануємо запустити 5G з використаннями Huawei”, - сказав Френч.

Він не уточнив, коли саме зв’язок нового покоління почне діяти в Канаді, зазначивши лише, що це станеться “незабаром”.

При цьому Френч наголосив, що Telus ретельно дотримуватиметься у архітектурі мережі канадських урядових стандартів. “Ми й надалі працюватимемо із урядом, аби упевнитися, що відповідаємо усім стандартам. Утім, наразі ми не бачимо, що могло б нас стримати”, - зазначив фіндиректор.

За його словами, нинішній план Telus передбачає використання обладнання Huawei лише в антенах, що передають сигнал на телефони, але не як основу мережі.

Нагадаємо: уповноважені органи Канади вже тривалий час вивчають, чи варто допускати Huawei до конкурсу на створення інфраструктури 5G через побоювання, що Huawei може бути використаний Пекіном для здійснення шпигунської діяльності. Довгоочікуваного рішення досі публічно оголошено не було.

У самій компанії неодноразово наголошували, що китайська влада не має жодного впливу на прийняття рішень у Huawei.