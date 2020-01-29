Huawei та China Mobile Zhejiang розробляють сайт-довідник для користувачів 5G

Китайська корпорація Huawei уклала угоду з компанією China Mobile Zhejiang (Zhejiang Mobile) щодо розробки першого сайту з управління досвідом використання різних 5G-сервісів.

Про це Укрінформу повідомили у представництві Huawei в Україні.

"Із розвитком мережі 5G очікування користувачів невпинно зростатимуть. Тому важливо забезпечити зручність використання різних 5G-сервісів. Виступаючи стратегічним партнером China Mobile, Huawei випустив технічний документ 5G Cloud VR Service Experience Standard. Він допомагає ефективно розв'язувати проблеми з мережею та обробити скарги клієнтів за допомогою передової методології моделювання 5G-сервісів та рішень з управління користувацьким досвідом. Цей документ гарантує зручність роботи з 5G та сприяє зростанню лояльності клієнтів, забезпечуючи надійну підтримку для розробки та функціонування 5G-сервісів", - зазначили в Huawei.

Мета сайту — створення можливостей для якісного моніторингу, демаркації та обробки скарг для таких 5G-сервісів, як Cloud VR, передача відео тощо.

"Завдяки рішенню з управління досвідом користування 5G-сервісами компанія Zhejiang Mobile забезпечує контроль якості комплексних сервісів та гарантії для нових 5G-мереж, послуг і користувачів, надаючи високоякісний та ефективний досвід користування 5G-сервісами", - пояснили в китайській корпорації.

"Це є першим у світі рішенням для забезпечення глобального досвіду користування 5G-сервісами", - підкреслили в Huawei.

Як відомо, Zhejiang Mobile активно просуває перші комерційні 5G-мережі та постійно інвестує в рішення з управління досвідом користування 5G-сервісами.

Корпорація Huawei – світовий лідер в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, постачальник пристроїв №2 згідно з даними IDC за 1-й квартал 2019 року з часткою на світовому ринку 19%. Продукція компанії представлена в понад 170 країнах. Співробітниками з досліджень і розробок Huawei створено понад 70 000 продуктів і рішень. У компанії 16 дослідницьких центрів по всьому світу.

В Україні компанія Huawei представлена трьома бізнес-підрозділами: Carrier, Consumer та Enterprise Business Group.