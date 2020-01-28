Британія дозволила Huawei поставляти "неосновні" компоненти для 5G

Британський уряд дозволить китайській компанії Huawei брати обмежену участь в запуску мережі 5G на території Сполученого Королівства.

Про це повідомляє Sky News.

Це рішення було ухвалено за певних умов, зокрема компанію не допускатимуть до всіх сфер, пов’язаних з безпекою та критично важливими мережами, а також до географічного розташування ядерних об’єктів та військових баз. Крім цього, для Huawei встановлять 35% обмеження на периферії (нечутливої частини) мережі 5G.

Зазначається, що теоретично, компанія зокрема не матиме доступу до контролю за повідомленнями та обміном даними.

"Це специфічне для Великої Британії рішення через специфічні для Великої Британії причини. Рішення стосується проблем, з якими ми стикаємося зараз", — заявила міністр цифрових технологій Великої Британії Нікі Морган.

За її словами, такі обмеження для китайської компанії відповідають стратегії розвитку захисту даних країни та різноманіття постачальників.

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Раніше США попередили уряд Великобританії, що "було би божевіллям" використовувати технології Huawei в британській мережі 5G.

Делегація США на чолі із заступником радника з національної безпеки Меттом Поттінгером зустрілася з міністрами в Лондоні. Високопоставлені офіційні особи США передали досьє технічної інформації. Воно, як стверджують джерела ВВС, поставило під сумнів оцінку британської розвідки про те, що буде безпечно використовувати Huawei в інфраструктурі 5G без ризику для національної безпеки. Американська сторона відмовилася коментувати зміст файлу.

Однак, офіційні особи Британії заявили, що їх не турбує, що такий перегляд призведе до якоїсь істотної зміни ситуації. Глава MI5 Ендрю Паркер заявив Financial Times, що у нього "немає підстав думати", що британський обмін розвідданими зі США постраждає, якщо Британія буде використовувати технологію Huawei.