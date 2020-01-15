Штати попереджають Британію про загрози співпраці з Huawei

США попередили уряд Великобританії, що "було би божевіллям" використовувати технології Huawei в британській мережі 5G.

Про це повідомляє BBC.

"Американська делегація представила Великобританії нові докази, які показують, що співпраця з китайським техногігантом становить небезпеку для національної безпеки країни", - йдеться у повідомленні.

Цього місяця британський уряд має вирішити, чи дозволити Huawei поставляти деякі "неосновні" компоненти для британської мережі. Делегація США на чолі із заступником радника з національної безпеки Меттом Поттінгером зустрілася з міністрами в Лондоні. Високопоставлені офіційні особи США передали досьє технічної інформації. Воно, як стверджують джерела, поставило під сумнів оцінку британської розвідки про те, що буде безпечно використовувати Huawei в інфраструктурі 5G без ризику для національної безпеки. Американська сторона відмовилася коментувати зміст файлу.

Цей крок розглядається адміністрацією Трампа як останній раунд інтенсивних зусиль переконати британський уряд відмовитися від співпраці з компанією Huawei. Минулого року уряд США заборонив американським компаніям продавати компоненти та технології Huawei і 68 пов'язаним з нею компаніям, посилаючись на міркування національної безпеки. Раніше США попереджали своїх стратегічних союзників, що будь-яка співпраця з Huawei призведе до перегляду обміну розвідданими.

Однак, офіційні особи Великобританії заявили, що їх не турбує, що такий перегляд призведе до якоїсь істотної зміни ситуації. Глава MI5 Ендрю Паркер заявив Financial Times, що у нього "немає підстав думати", що британський обмін розвідданими зі США постраждає, якщо Британія буде використовувати технологію Huawei.