Huawei прогнозує майже 20% зростання продажів за 2019 рік

Попри санкції США продажі китайської компанії Huawei за підсумками 2019 року зросли на 18%.

Про це інформує NHK.

"Китайська компанія-гігант в області телекомунікацій Huawei повідомила, що її обсяг продажів у 2019 році буде на 18% вищим, ніж у попередньому, попри запровадження Сполученими Штатами суворіших обмежень щодо її бізнесу. Цей прогноз озвучив у вівторок заступник голови ради директорів і чинний генеральний директор компанії Ерік Сюй у своєму новорічному зверненні до співробітників", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за словами гендиректора, компанія постачила на ринок більше 240 мільйонів смартфонів, і її річний обсяг продажів перевищить $122 млрд.

Разом із тим Ерік Сюй попередив, що Huawei звільнятиме "посередніх менеджерів та співробітників, які не виявляють завзяття, щоб вдихнути нове життя в компанію".

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Як повідомлялося, Huawei почала виробництво мобільних пристроїв, у яких більше немає жодного компонента, виробленого в США.

Компанія перебуває під американськими санкціями з травня 2019 року.