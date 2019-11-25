Huawei представить планшет із 5G у наступному році

Китайська компанія Huawei представить планшет MatePad Pro з підтримкою 5G у першому кварталі наступного року.

Про це повідомляє GizmoChina з посиланням на гендиректора компанії Ю Чендонга.

“MatePad Pro 5G буде представлена в першому кварталі 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, випуск нового пристрою може збігтися з випуском смартфонів моделі Huawei P40.

Зазначається, що MatePad Pro 5G матиме більш потужний процесор Kirin 990 5G, який також буде швидшим.

Ймовірно пристрій також матиме батарею з потужністю в 7500 ампер за годину.

Як повідомлялося, китайська компанія Huawei офіційно розпочала продаж гнучкого смартфона Mate X.