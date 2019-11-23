Канада вагається, чи допускати Huawei до розбудови мережі 5G

Канада ще не прийняла остаточного рішення щодо доцільності допуску китайської корпорації Huawei до розбудови мережі 5G в країні.

Про це заявив новий міністр громадської безпеки Канади Біл Блер, передає кореспондент Укрінформу.

“Необхідно вирішити дуже складні економічні та безпекові проблеми. Вивчення цих питань та ухвалення рішення стане пріоритетом уряду. Наразі не можу сказати про часові рамки”, - відповів Блер на запитання про майбутнє Huawei в Канаді.

Він додав, що офіційна Оттава дослухається не лише до представників бізнес-середовища, а й до міжнародних партнерів.

“Я не маю наміру обмежувати консультації. Ми ведемо перемовини і з міжнародними партнерами”, - зауважив міністр.

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Як повідомлялося, уповноважені органи Канади вже тривалий час вивчають, чи варто допускати Huawei до конкурсу на створення інфраструктури 5G. Це пов'язано з побоюваннями, що компанія може бути використана Пекіном для шпигунської діяльності.

При цьому в Huawei неодноразово наголошували, що китайська влада не має жодного впливу на прийняття рішень у корпорації.

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Раніше Huawei була витіснена з американського ринку, а уряди Австралії та Нової Зеландії заборонили їй будувати мережі 5G.