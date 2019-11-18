Huawei запустив у продаж гнучкий смартфон з 5G

Китайська компанія Huawei офіційно розпочала продаж гнучкого смартфона Mate X.

Про це повідомляє The Verge.

“Гнучкий смартфон Mate X від Huawei... нині нарешті офіційно вже поступив у продаж”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, смартфон має 16,76-сантиметровий екран із доступом до 5G.

У пристрої встановлений процесор Kirin 980 та батарея з 4,500 ампер за годину.

Вартість Mate X від Huawei становить близько 2 400 дол.

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Зазначається, що смартфон нині продається тільки у Китаї, проте у жовтні в компанії заявили про “розгляд плану щодо продажу смартфону також у світі”.

Як відомо, південнокорейська компанія Samsung стала першою компанією, яка почала продаж гнучкого смартфона Galaxy Fold.

Фото: The Verge.