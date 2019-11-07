Китай почав розробляти 6G

Міністерство науки й технологій Китаю офіційно розпочало працювати над розробкою мобільних мереж 6G.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву відомства.

"Китай офіційно розпочав дослідження й розробку мобільних мереж 6G, нещодавно запустивши 5G", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві науки й технологій Китаю пояснили, що нині створюються дві робочі групи.

В одній групі представники профільних департаментів китайського уряду будуть займатися висвітленням досліджень й розробки 6G.

Інша група, яка складатиметься з представників 37 університетів, дослідницьких інститутів та компаній, буде відповідальна за технічний аспект питання та надаватиме рекомендації.

За словами заступника міністра відомства Ванга Сі, питання 6G нині знаходиться ще на "початковій стадії".

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Зазначається, що у вересні цього року гендиректор китайської компанії Huawei Рен Женгфей заявив, що компанія працює над технологією 6G, але зауважив, що питання знаходиться ще на "ранній стадії".