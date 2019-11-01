Мобільні оператори Китаю запустили 5G

Найбільші китайські мобільні оператори почали надавати послуги зв'язку п'ятого покоління 5G.

Про це повідомляє Xinhua.

«Три найбільші оператори мобільного зв'язку Китаю в четвер запустили свої довгоочікувані тарифні плани 5G», - йдеться в повідомленні.

31 жовтня мобільні оператори China Mobile, China Unicom і China Telecom одночасно оголосили про свої тарифні плани з послугами 5G за ціною від 128 юанів (близько 451 грн) до 599 юанів (2100 грн). Послуга доступна для споживачів у 50 містах Китаю, включаючи Пекін і Шанхай.

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Як зазначає видання ВВС, китайські оператори спочатку планували запуск 5G на наступний рік.