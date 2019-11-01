Мобільні оператори Китаю запустили 5G

Мобільні оператори Китаю запустили 5G

Укрінформ
Найбільші китайські мобільні оператори почали надавати послуги зв'язку п'ятого покоління 5G.

Про це повідомляє Xinhua.

«Три найбільші оператори мобільного зв'язку Китаю в четвер запустили свої довгоочікувані тарифні плани 5G», - йдеться в повідомленні.

31 жовтня мобільні оператори China Mobile, China Unicom і China Telecom одночасно оголосили про свої тарифні плани з послугами 5G за ціною від 128 юанів (близько 451 грн) до 599 юанів (2100 грн). Послуга доступна для споживачів у 50 містах Китаю, включаючи Пекін і Шанхай.

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Як зазначає видання ВВС, китайські оператори спочатку планували запуск 5G на наступний рік.

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