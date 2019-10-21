Xiaomi планує випустити понад десяток моделей смартфонів із 5G

Китайська компанія Xiaomi планує впродовж наступного року представити понад десяток смартфонів із підтримкою 5G.

Про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на гендиректора компанії Лея Джюна.

“Китайський виробник смартфонів Xiaomi планує запустити понад десяток 5G-смартфонів”,- йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, заява Джюна з'явилася у той час, коли компанії збільшує свої зусилля у протистоянні з потужним конкурентом Huawei на внутрішньому ринку.

Зазначається, що свій перший смартфон із підтримкою мережі п'ятого покоління Xiaomi Mi 9 Pro для внутрішнього ринку компанія представила вже минулого місяця.

За слова гендиректора компанії, експерти в техноіндустрії побоюються, що наступного року люди вже не купуватимуть смартфони з підтримкою 4G, тому цей крок є вимушеним.

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Він також додав, що 5G-смартфони будуть доступні в трьох категоріях: бюджетні, середня вартість й люкс класу.

Фото: Wu Hong/EPA-EFE