Google представив смартфон зі штучним інтелектом

Компанія Google представила смартфон нового покоління Pixel 4.

Про це повідомляє CNN.

"Компанія (Google — ред.) представила смартфон нового покоління Pixel 4 на великій презентації власних продуктів у Нью-Йорку у вівторок", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNN, розроблено дві моделі Pixel 4: стандартна та в розмірі XL.

With a great camera, the new Google Assistant built in, and Motion Sense, #pixel4 is designed to be helpful throughout your day. Bonus: it gets better with every update → https://t.co/G7OBj2MRla #madebygoogle pic.twitter.com/b2pRzczOza — Google (@Google) October 15, 2019

У смартфонах встановлено чип Soli, завдяки якому пристрій є більш захищеним та який пришвидшує розпізнавання обличчя.

Зазначається, що Pixel 4 також має додаток, який використовує штучний інтелект для переведення голосу людини або аудіоматеріалів у текст у реальному часі.

Стартова ціна смартфона становить 799 доларів США, а його доставки почнуться з 24 жовтня.

Як повідомлялося, компанія Google працює над розробкою власного смартфона з підтримкою 5G на основі моделі смартфона Pixel 4.