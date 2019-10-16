Google представив смартфон зі штучним інтелектом

Google представив смартфон зі штучним інтелектом

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Укрінформ
Компанія Google представила смартфон нового покоління Pixel 4.

Про це повідомляє CNN.

"Компанія (Google — ред.) представила смартфон нового покоління Pixel 4 на великій презентації власних продуктів у Нью-Йорку у вівторок", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNN, розроблено дві моделі Pixel 4: стандартна та в розмірі XL.

У смартфонах встановлено чип Soli, завдяки якому пристрій є більш захищеним та який пришвидшує розпізнавання обличчя.

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Зазначається, що Pixel 4 також має додаток, який використовує штучний інтелект для переведення голосу людини або аудіоматеріалів у текст у реальному часі.

Стартова ціна смартфона становить 799 доларів США, а його доставки почнуться з 24 жовтня.

Як повідомлялося, компанія Google працює над розробкою власного смартфона з підтримкою 5G на основі моделі смартфона Pixel 4.

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