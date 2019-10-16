Google представив смартфон зі штучним інтелектом
Про це повідомляє CNN.
"Компанія (Google — ред.) представила смартфон нового покоління Pixel 4 на великій презентації власних продуктів у Нью-Йорку у вівторок", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє CNN, розроблено дві моделі Pixel 4: стандартна та в розмірі XL.
With a great camera, the new Google Assistant built in, and Motion Sense, #pixel4 is designed to be helpful throughout your day. Bonus: it gets better with every update → https://t.co/G7OBj2MRla #madebygoogle pic.twitter.com/b2pRzczOza— Google (@Google) October 15, 2019
У смартфонах встановлено чип Soli, завдяки якому пристрій є більш захищеним та який пришвидшує розпізнавання обличчя.
Зазначається, що Pixel 4 також має додаток, який використовує штучний інтелект для переведення голосу людини або аудіоматеріалів у текст у реальному часі.
It’s finally here. #pixel4 - a phone made the Google way. #madebygoogle pic.twitter.com/H2kAXQSrFj— Made by Google (@madebygoogle) October 15, 2019
Стартова ціна смартфона становить 799 доларів США, а його доставки почнуться з 24 жовтня.
Як повідомлялося, компанія Google працює над розробкою власного смартфона з підтримкою 5G на основі моделі смартфона Pixel 4.