Huawei подала в суд на комісію зі зв'язку США

Китайський технологічний гігант Huawei подав судовий позов проти Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC), вимагаючи скасувати рішення, яке забороняє операторам в сільській місцевості США користуватися федеральними субсидіями в придбанні обладнання Huawei.

Про це було оголошено на прес-конференції в китайському Шеньчжені, повідомляє Сіньхуа.

«У клопотанні, поданому до Апеляційного суду п'ятого округу США, Huawei просить суд визнати постанову FCC незаконною на підставі того, що вищевказана комісія не може запропонувати Huawei необхідного процесуального захисту при маркуванні Huawei як загрози національній безпеці», - йдеться в повідомленні.

Компанія також вважає, що FCC не може обґрунтувати свої висновки доказами, аргументами або аналізом. Це є порушенням конституції, закону про адміністративні процедури та інших законів США, заявляють в Huawei.

Провідний адвокат Huawei за судовим позовом Глен Найгер повідомив, що FCC без дотримання відповідних стандартів просто прийняла рішення, яке, за її власним визнанням, було змодельовано виключно під Huawei та інші китайські компанії.

Крім того, Найгер зазначив, що прийняте FCC рішення перевищує її "статутні повноваження", оскільки ця комісія не уповноважена вносити твердження про національну безпеку або обмежувати використання Фонду універсального обслуговування на основі таких суджень.

FCC 22 листопада прийняла рішення оголосити Huawei загрозою національній безпеці США і заборонила сільським операторам зв'язку США купувати обладнання Huawei при використанні фонду.

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Як повідомлялося, Huawei була витіснена з американського ринку, а уряди Австралії і Нової Зеландії заборонили йому будувати мережі 5G через побоювання, що компанія може бути використана Пекіном для здійснення шпигунської діяльності.

У самій компанії неодноразово заявляли, що китайська влада не має ніякого впливу на прийняття рішень у Huawei.