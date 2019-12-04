Huawei повністю замінила американські компоненти у смартфонах

Компанія Huawei почала виробництво мобільних пристроїв, в яких більше немає жодного компонента, виробленого в США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на звіт UBS і Fomalhaut Techno Solutions.

До введення американських санкцій компанія використовувала компоненти Qorvo, Skywork і Broadcom, тепер їх замінили на китайські Hisense і японські Murata.

Читайте також: Huawei представить планшет із 5G у наступному році

Нагадаємо, китайська телекомунікаційна корпорація Huawei перебуває під санкціями США з травня 2019 року.