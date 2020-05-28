Канадський суд ухвалив перший вердикт щодо екстрадиції фіндиректора Huawei
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
На думку заступника верховного судді Гізер Холмс, те, в чому США підозрюють Ванжу, вважалося б порушенням і на території Канади. Це означає, що справа про можливу видачу фіндиректора Huawei до США може тривати, а сама Ванжу залишатиметься під домашнім арештом.
У США Ванжу підозрюють у шахрайстві й намаганні переконати банківські установи порушити американські санкції проти Ірану. Хоча Канада ніколи не запроваджувала таких обмежень проти Ірану, суд дійшов висновку, що тут ідеться саме про шахрайство, яке карається й канадським законодавством.
Захист Ванжу раніше подав зустрічний позов проти правоохоронних органів Канади, які нібито порушили її права при затриманні. Нинішнє рішення суду означає, що розгляд цього позову теж триватиме, і до відповідної ухвали затримана не може бути видана Штатам.
Менг Ванжу затримали на запит США у грудні 2018 року в аеропорту Ванкувера. Згодом її звільнили під заставу в 10 млн дол. За умовами домашнього арешту, жінка зобов’язана завжди носити GPS-передавач, а також оплачувати витрати, пов'язані з поліційним наглядом за нею.