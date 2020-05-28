Канадський суд ухвалив перший вердикт щодо екстрадиції фіндиректора Huawei

Верховний суд канадської провінції Британська Колумбія дозволив продовжити слухання стосовно можливої екстрадиції до США фінансового директора китайської корпорації Huawei Менг Ванжу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На думку заступника верховного судді Гізер Холмс, те, в чому США підозрюють Ванжу, вважалося б порушенням і на території Канади. Це означає, що справа про можливу видачу фіндиректора Huawei до США може тривати, а сама Ванжу залишатиметься під домашнім арештом.

У США Ванжу підозрюють у шахрайстві й намаганні переконати банківські установи порушити американські санкції проти Ірану. Хоча Канада ніколи не запроваджувала таких обмежень проти Ірану, суд дійшов висновку, що тут ідеться саме про шахрайство, яке карається й канадським законодавством.

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Захист Ванжу раніше подав зустрічний позов проти правоохоронних органів Канади, які нібито порушили її права при затриманні. Нинішнє рішення суду означає, що розгляд цього позову теж триватиме, і до відповідної ухвали затримана не може бути видана Штатам.

Менг Ванжу затримали на запит США у грудні 2018 року в аеропорту Ванкувера. Згодом її звільнили під заставу в 10 млн дол. За умовами домашнього арешту, жінка зобов’язана завжди носити GPS-передавач, а також оплачувати витрати, пов'язані з поліційним наглядом за нею.