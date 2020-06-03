Канадські мобільні оператори знайшли заміну Huawei у розбудові 5G

Один із найбільших канадських мобільних операторів Telus уклав контракт на створення мережі 5G із скандинавськими Ericsson та Nokia, віддавши їм перевагу перед китайською компанією Huawei.

Про це йдеться у поширеному оператором пресрелізі.

“TELUS оголошує, що обрав Ericsson та Nokia для підтримки розбудови мережі 5G. Мета цього кроку - революційні зміни бездротового з’єднання для користувачів”, - зазначається у документі.

Таким чином, усі три основні канадські оператори мобільного зв’язку не використовуватимуть обладнання Huawei у своїх мережах: Bell оголосив про подібне рішення цього тижня, а Rogers - ще два роки тому.

Варто зазначити, що ще в лютому цього року фінансовий директор Telus анонсував укладення 5G контракту з Huawei, однак лише на постачання обладнання для антен, що передають сигнал на телефони, але не як основи мережі. Причина відмови від цих планів не розкривається.

Обладнання Huawei також використовується у 4G мережі як Bell, так і Telus, однак не в системах новішого покоління.

Читайте також: У Бундестазі вимагають не допустити Huawei до розбудови 5G у Німеччині

Як повідомлялося, уповноважені органи Канади вже тривалий час вивчають, чи варто допускати Huawei до конкурсу на створення інфраструктури 5G через побоювання, що Huawei може бути використаний Пекіном для здійснення шпигунської діяльності. Рішення досі не оголошене.

У самій компанії неодноразово наголошували, що китайська влада не має жодного впливу на ухвалення рішень у Huawei.