В Україні виявили 1 197 нових випадків COVID-19

В Україні станом на 30 липня лабораторно підтверджено 68 794 випадки COVID-19, з них за добу – 1 197.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксовано 23 летальний випадок. Одужали 760 пацієнтів.

Загалом в Україні зареєстровано 1 673 смерті від COVID-19. Одужали – 37 394. Зараз хворіють – 29 727.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області - 131 (загалом від початку епідемії 9379), місті Києві - 199 (8131), Рівненській області - 105 (5942).

Жодного нового випадку не зафіксовано на Херсонщині, де з початку епідемії захворіло 224 людини.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 29 липня лабораторно підтверджено 67 597 випадків COVID-19, з них за добу – 1 022.