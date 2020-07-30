В Україні виявили 1 197 нових випадків COVID-19
Інфографіка
Укрінформ
В Україні станом на 30 липня лабораторно підтверджено 68 794 випадки COVID-19, з них за добу – 1 197.
Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксовано 23 летальний випадок. Одужали 760 пацієнтів.
Загалом в Україні зареєстровано 1 673 смерті від COVID-19. Одужали – 37 394. Зараз хворіють – 29 727.
Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області - 131 (загалом від початку епідемії 9379), місті Києві - 199 (8131), Рівненській області - 105 (5942).
Жодного нового випадку не зафіксовано на Херсонщині, де з початку епідемії захворіло 224 людини.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 29 липня лабораторно підтверджено 67 597 випадків COVID-19, з них за добу – 1 022.