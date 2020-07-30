У світі зареєстрували понад 17,1 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 30 липня у світі зафіксували понад 17,1 мільйона випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані сайту Worldometer.

Як зазначається, загалом із 17 187 414 випадків COVID-19 670 201 - летальний, 10 697 976 осіб одужали. 1% або 66 390 хворих у світі перебувають у серйозному або критичному стані.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (4 568 037), Бразилія (2 555 518) та Індія (1 584 384).

За ніч зареєстровано 10 441 новий випадок, із них 5 752 - у Мексиці та понад тисячу - в Казахстані та Болівії.

Також із початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 635 осіб, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 485.

В Україні станом на 29 липня лабораторно підтверджено 67 597 випадків COVID-19, з них за добу – 1 022.