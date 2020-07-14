Ресторанам на Донеччині послабили карантин

Розважальним закладам, кафе і ресторанам на Донеччині продовжили час роботи - дозволили працювати до 23.00.

Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

"Відтепер розважальним закладам і суб'єктам господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанам, кафе, барам, закусочним, їдальням, кафетеріям, буфетам тощо) дозволено працювати з 7-ї до 23-ї години", - йдеться у повідомленні.

При цьому, зазначили в ОДА, не обмежується можливість надавати вночі послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.

Раніше час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів у Донецькій області був обмежений до 22 години.

Із 23.00 до 7.00 заборонена також робота закладів культури, крім кінотеатрів.

Наразі на території Донецької області залишається в дії адаптивний карантин.

За інформацією ОДА, за минулу добу у Донецькій області зафіксували шість нових випадків COVID-19. По одному хворому виявлено у Краматорську (жінка 56 років) та у Слов’янську (жінка 43 років). Четверо членів однієї родини захворіли на COVID-19 у Миколаївці (чоловіки 53 і 84 років та жінки 50 і 85 років).

Таким чином, з початку пандемії загальна кількість хворих на коронавірусну хворобу на Донеччині зросла до 765, з них 274 особи вже побороли COVID-19.

Наразі 481 житель області продовжує лікування. Десять випадків COVID-19 закінчилися летально.

Як повідомлялося, в Україні станом на 14 липня підтверджено 54 771 випадок COVID-19, з них 1412 летальних, 27 154 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 638 нових випадків.

Фото: objor.com