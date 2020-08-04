Мін’юст на карантині дозволив короткострокові побачення утримуваним в тюрмах та СІЗО

На період дії карантину Мін’юст дозволив побачення засудженим та особам, узятим під варту, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Міністерства юстиції у Facebook.

“Засудженим та особам, узятим під варту, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС України, з 27 липня на період дії карантину дозволені короткострокові побачення”, - ідеться в повідомленні.

Як уточнюється, побачення дозволені із захисниками та адвокатами або іншими фахівцями у галузі права, які законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, родичами або іншими особами.

Водночас зазначається, що короткострокові побачення надаються виключно за умови використання зазначеними особами респіраторів (без клапана видиху) або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, та відсутності у них на момент побачення ознак інфікування COVID-19.

У відомстві зазначають, що короткострокові побачення проводяться виключно через суцільне розмежувальне скло й переговорний пристрій та з дотриманням протиепідемічних правил.

Крім того, інформують у Мін’юсті, засудженим дозволені короткострокові побачення із родичами або іншими особами з використанням засобів ІР-телефонії або через глобальну мережу Інтернет Скайп у спеціально обладнаних приміщеннях, згідно з порядком, визначеним Міністерством юстиції.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів з 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

У травні розпочалося поступове зняття карантинних обмежень. Зокрема, з 22 травня в Україні запровадили адаптивний карантин на місяць, а 22 червня його продовжили до 31 липня.

22 липня 2020 року Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.