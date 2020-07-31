Платні камери у СІЗО вже принесли майже 380 тисяч гривень – Мін’юст

За користування платними камерами в слідчих ізоляторах різних міст України вже сплачено майже 380 тисяч гривень.

Про це у Facebook інформує Міністерство юстиції.

«Експериментальний проєкт щодо запровадження платних камер у СІЗО успішно працює. Станом на 29 липня ми вже отримали майже 379 тисяч грн за користування такими камерами», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що найбільше коштів за платні камери сплачено у Київському слідчому ізоляторі - 284 тисячі грн.

У міністерстві також нагадали, що у Київському СІЗО за отримані від експерименту кошти відремонтували три безкоштовні камери.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

24 липня міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що з п'ятниці Мін’юст пропонує нову послугу – подарункові сертифікати на користування платними камерами у слідчих ізоляторах.