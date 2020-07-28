Жертви насильницьких злочинів отримуватимуть компенсацію від тисячі гривень — Мін'юст

Про це повідомив у програмі «Офіційна розмова» на телеканалі «ДІМ» заступник міністра юстиції Олександр Банчук.

Він нагадав, що згідно з розробленим Міністерством юстиції законопроєкт, українці, які постраждали від насильницьких злочинів, отримуватимуть компенсацію від держави. Цю суму Кабмін планує стягувати зі злочинця. Компенсацію планують виплачувати через регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Для цього пропонується створити Фонд відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких злочинів.

«Ми передбачили, що особа, яка буде потерпілою, при отриманні висновку судмедекспертизи щодо того, що у неї є каліцтва, і копії інформації з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що з цього приводу розпочато провадження (воно автоматично вноситься), з цими документами і заявами приходить або до місцевого Центру безоплатної правової допомоги, який перебуває у сфері діяльності Міністерства юстиції, або до Бюро правової допомоги, яке є частиною нашої системи. І вже не чекаючи ні рішення органів розслідування про, наприклад, затримання або оголошення в розшук можливої підозрюваної особи, яка вчинила цей злочин, ні рішення суду, прийматимуть рішення про надання правової допомоги цій особі, консультацій згідно з законодавством, можливо і того, щоб долучити і надати допомогу психолога. І третє - це мінімальне відшкодування завданої шкоди здоров'ю», - розповів Банчук.

Чиновник пояснив, що основною метою закону є швидка й ефективна допомога постраждалим, які і так в момент, коли вони звертаються в систему, перебувають у складних життєвих обставинах.

Право отримати допомогу матимуть також і родичі загиблої унаслідок злочину особи, як психологічну, так і матеріальну.

Заступник міністра також розповів, що за кожен вид злочину і заподіяну шкоду визначатиметься сума компенсації потерпілому, але щонайменше 1000 грн.

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«Зараз закон передбачає мінімум, який буде встановлюватися. Але, залежно від можливостей і наповнення Фонду відшкодування шкоди потерпілим, закон прямо передбачає, що урядом за кожен вид злочину і за вид заподіяної шкоди визначатиметься сума компенсації. Це не реєстр, це буде список. Виходячи з того, від якої дії і якої шкоди особі завдано, вона матиме право на це відшкодування такої шкоди», - зазначив Банчук.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції ініціювало законопроєкт, згідно з яким постраждалим від насильницького злочину передбачена компенсація від держави. Компенсації зможуть отримати люди, які мають тяжкі тілесні ушкодження, завдані злочином, жертви статевих злочинів, родичі і члени сімей тих, хто помер (мова йде про вбивство), а також неповнолітні діти, яким заподіяно психологічне або фізичне насильство.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, компенсації отримуватимуть всі жертви, починаючи з 2021 року. Виплати за злочини минулих років здійснювати не будуть.