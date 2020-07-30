Мін’юст планує продати вже заморожені та звільнені тюрми

У Міністерстві юстиції України планують вже цього літа запустити продажі вже заморожених і звільнених тюрем, яких в Україні чимало.

Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив у інтерв’ю виданню «mind.ua», відповідаючи на запитання щодо інфраструктурного проєкту, частина якого стосується переносу СІЗО з центрів міст на околиці або за межі міст.

«У нас дійсно амбітний інфраструктурний план, і ми рухаємося за ним. Вже влітку ми прийняли рішення додатково закрити вісім тюрем. І невдовзі після вивезення звідти засуджених та звільнення персоналу такі тюрми будуть виставлені на продаж. Крім того, плануємо також цього літа запускати продажі вже заморожених і звільнених тюрем, і таких у нас чимало. Продаж здійснюватиметься на відкритих електронних аукціонах через систему «Prozorro-Продажі», - поінформував Малюська.

За його словами, у Мін’юсті після надходження коштів від продажу планують розпочати проєктування та нове будівництво в містах, де місцева влада виділила земділянку або ж у випадках наявності у Мін’юсті вільної землі в користуванні, і насамперед, це Львів та Київ.

«На жаль, парламент не підтримав законопроєкт, яким встановлювався зрозумілий механізм розподілу коштів, виручених від продажу. Тому зараз ми змушені адаптуватися до наявних механізмів продажу, які залишають бажати кращого та дещо затягують процес бюрократичними формальностями», - уточнив він.

За словами міністра, детальну інформацію про великий розпродаж тюрем у Мін’юсті планують анонсувати наступного тижня.

Також посадовець поінформував, що процес скорочення мережі тюрем в Україні вже стартував. «Ми прийняли рішення про консервацію державних установ «Ковельська виховна колонія», «Устинівський виправний центр (№37)», «Ширяївський виправний центр (№111)», «Ігренський виправний центр (№133)», «Чорноморська виправна колонія (№74)», «Жовтоводська виправна колонія (№26)», «Черкаська виправна колонія (№62)» та «Дергачівська виправна колонія (№109)». Список ще доповнюватиметься», - уточнив Малюська.

За його словами, у Міністерстві юстиції вже підготували карту переміщення засуджених і готуються до непростих логістичних процесів, ускладнених карантинними заходами та обмеженнями.

Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська на презентації «To do list» Мін'юсту 28 листопада заявив, що Міністерство юстиції у зв'язку з недостатнім фінансуванням планує масове закриття тюрем і скорочення персоналу, щоб за вивільнені кошти створити належні умови і підвищити зарплати в решті пенітенціарних установ.