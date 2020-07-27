Платні камери СІЗО: Малюська назвав ціну найдорожчого сертифіката

Найдорожчий сертифікат за місяць перебування у платній камері СІЗО коштує 12 тисяч гривень, і це камери у Київському СІЗО.

Про це в ефірі програми «Сніданок з 1+1» під час відеоключення повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

«Послуга вже популярна, вже купляють. Як мінімум 4 сертифікати були придбані в перші години після запуску послуги, і вже 28 тисяч гривень у нас на рахунках. (Вартість сертифікату – ред.) залежить від міста, тому що там є опції (на сайті онлайн-будинку юстиції – ред.): можна обрати строк – день, тиждень, місяць і місце розташування слідчого ізолятора, і це коштує від 1000 до 12000 гривень. Київський СІЗО – це 12 тисяч гривень. До речі, 2 сертифікати придбані саме по 12 тисяч гривень. Це за місяць перебування», - поінформував Малюська.

За його словами, передбачити попит на подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у українських слідчих ізоляторах неможливо.

«Ми прибрали необхідність вказувати точні дати перебування в СІЗО, а онлайн-оплата вже і так існувала. На пошту до вас приходить документ, оформлений візуально з фото платних камер в СІЗО. Скільки б ми не отримали за них – це будуть ті кошти, які ми заробимо, щоб навести лад в СІЗО і перестати утримувати людей там в жахливих умовах», - наголосив Малюська.

Відповідаючи на запитання, міністр уточнив, що він далекий від думки, що реальні чиновники будуть користуватися такими сертифікатами.

«Існують правила подальшої долі подарунків, які надходять чиновникам, і зокрема, частиною цього правила є те, що будь-які подарунки, від яких неможливо відмовитися, тому що він, наприклад, надійшов поштою, він передається роботодавцеві, тобто організації, де працює чиновник. Відповідно, жодних елементів корупції - за умови дотримання законодавства чиновниками - не відбудеться, з одного боку. З іншого - ми отримаємо кошти у якості благодійної допомоги і зможемо відремонтувати безоплатні камери у слідчих ізоляторах», - уточнив він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

24 липня Малюська повідомив, що з п'ятниці Мін’юст пропонує нову послугу – подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у українських слідчих ізоляторах.

Фото: Denis Malyuska, Facebook