Малюська перевірив, як воно – посидіти у платному СІЗО

Міністр юстиції України Денис Малюська відвідав платний СІЗО у центрі міста Чернівці.

Про це міністр написав у Facebook.

«Чернівці, СІЗО. Посидіти у історичній пам‘ятці, у центрі міста і недорого: доба – 346,00 грн; тиждень – 1170,00 грн; місяць – 2508,00 грн», - уточнив він.

Денис Малюська відвідав СІЗО в Чернівцях / Фото: Denis Malyuska, Facebook

Як повідомлялося, Міністерство юстиції за 100 днів роботи реалізувало експериментальний проєкт платних камер у слідчих ізоляторах. За словами міністра юстиції Дениса Малюски, станом на 13 червня у якості плати вже отримано 115 500 грн додаткових коштів, за рахунок яких розпочинають ремонт безкоштовних камер для ув'язнених.

За даними Мінюсту, в Україні наразі є 30 слідчих ізоляторів, розрахованих на 500-2500 осіб. Найгірший стан приміщень, за словами Висоцької, у Київському СІЗО, а також в Одесі та Херсоні.

Проєкт платних камер - внутрішній резерв, який дозволить заробляти певні кошти на покращення умов у звичайних камерах. Наразі визначено, що експеримент триватиме до кінця 2021 року.