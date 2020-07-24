Кабмін опублікував постанову про умови карантину у серпні

Регіонам України встановлюватимуть “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки у залежності від поширення COVID-19.

Постанова "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 22 липня 2020 р. № 641 оприлюднена на Урядовому порталі.

"Установити з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з 1 серпня до 31 серпня 2020 р. Залежно від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону встановлюється “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19", - йдеться у документі.

Рівень епідемічної небезпеки встановлюється за результатом оцінки епідемічних показників та визначається рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке розміщується на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів України.

“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19. У разі одночасного перевищення декількох показників рівень епідемічної небезпеки для окремої адміністративно-територіальної одиниці розраховується окремо для кожного показника та встановлюється на підставі найвищого рівня.

Рівень епідемічної небезпеки може змінюватися для всієї території регіону або території окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону.

В регіоні, щодо якого відсутнє рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про встановлення рівня епідемічної небезпеки, застосовуються протиепідемічні заходи, передбачені для “зеленого” рівня епідемічної небезпеки. “Зелений” рівень епідемічної небезпеки на території усього регіону встановлюється в разі відсутності в ньому ознак регіону із значним поширенням COVID-19 більше ніж три дні поспіль.

Як і раніше, у період дії карантину забороняється перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; іноземцям - перетинати кордон без наявного поліса страхування.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. У травні розпочалося поступове зняття карантинних обмежень. Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.