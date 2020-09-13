Київ і 19 областей не готові до пом'якшення карантину

Київ і 19 областей не готові до пом'якшення карантину

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Укрінформ
Станом на 13 вересня Київ та 19 областей залишаються не готовими до пом'якшення карантиних заходів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, окрім Києва, не готові до пом'якшення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 12 вересня, виявили 2 476 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 154 335.

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