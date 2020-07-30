За лікарняні через COVID-ізоляцію українцям компенсують понад 10 мільйонів

Фонд соціального страхування виплатить понад 10 млн грн особам, які отримали листки непрацездатності для ізоляції від COVID-19.

Про це повідомляє Фонд соціального страхування.

"Станом на сьогодні ФССУ прийняв на оплату лікарняні листки, видані через ізоляцію від COVID-19, на суму понад 10 мільйонів гривень. Найбільше таких листків непрацездатності було видано у Житомирській області – виплати нараховано для понад тисячі осіб на суму близько 1,5 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожна застрахована особа в разі контакту з хворим на коронавірусну хворобу має право отримати листок непрацездатності для ізоляції від COVID-19 з метою упередити ризики поширення пандемії.

Втрачений за час самоізоляції під медичним наглядом заробіток компенсує Фонд соціального страхування України.

Фінансування допомог в разі ізоляції від коронавірусної хвороби здійснюється ФССУ за кошти фінансової допомоги, виділені з фонду боротьби з COVID-19 відповідно до постанови уряду.

Рішення про направлення на самоізоляцію під меднаглядом з видачею листка непрацездатності приймає лікар за наявності підстав – відкрити такий лікарняний на період карантину можливо у дистанційному режимі, за допомогою засобів телефонного зв’язку.

Сума виплат від Фонду за час ізоляції становитиме 50% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу, і 100% середнього доходу – для медичних працівників.