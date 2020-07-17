Виплатили кошти родичам анестезіолога з Одещини, який помер від COVID-19

Виплатили кошти родичам анестезіолога з Одещини, який помер від COVID-19

Укрінформ
Родина лікаря-анестезіолога з Одещини, який помер внаслідок COVID-19, отримала страхові виплати

Про це повідомляє Фонд соціального страхування.

"Для родини та батьків лікаря-анестезіолога з Одещини, який помер внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України профінансував страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень за кошти державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

Загалом станом на 16 липня ФССУ профінансовано державні допомоги відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» для чотирьох родин медичних працівників.

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Також сьогодні Фонд соціального страхування України здійснив фінансування одноразової допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у розмірі 210 тисяч 200 гривень членам родини працівника з Житомирщини.

Загалом ФССУ профінансував надання такої допомоги для чотирьох родин.

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