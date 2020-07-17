Виплатили кошти родичам анестезіолога з Одещини, який помер від COVID-19

Родина лікаря-анестезіолога з Одещини, який помер внаслідок COVID-19, отримала страхові виплати

Про це повідомляє Фонд соціального страхування.

"Для родини та батьків лікаря-анестезіолога з Одещини, який помер внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України профінансував страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень за кошти державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

Загалом станом на 16 липня ФССУ профінансовано державні допомоги відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» для чотирьох родин медичних працівників.

Також сьогодні Фонд соціального страхування України здійснив фінансування одноразової допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у розмірі 210 тисяч 200 гривень членам родини працівника з Житомирщини.

Загалом ФССУ профінансував надання такої допомоги для чотирьох родин.