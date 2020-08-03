На Київщині за добу підтвердили 22 нові випадки COVID-19

У Київській області підтверджено 3845 випадків захворювання на коронавірус, за добу - 22 нові випадки коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбук.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 3 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3845 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 337 дітей та у 595 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

За добу підтверджено 22 нові випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 1 дитини віком 11 років (смт Гостомель) та у 21 дорослого.

З них 7 хворих госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 15 осіб знаходиться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 704 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 3141 особа.

Одужали всього 2717 осіб, з них 235 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужали 20 осіб, у тому числі 1 дитина (смт Гостомель -1, м. Ірпінь – 5, м. Буча -2, Києво-Святошинський район – 12 (с. Чайки -4, м. Вишневе -2, с. Чабани -1 (з них 1 дитина), м. Боярка -2, с. Віта-Поштова – 3).

Всього за період епідемії у Київській області померли 64 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу повідомлень про летальні випадки не надходило.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 7288 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 34 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 13097 контактними особами.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 серпня лабораторно підтвердили 73 158 випадків COVID-19, із них за добу – 990.