У Києві виявили ще 102 випадки коронавірусу, одна людина померла

На 3 серпня в столиці 8554 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбук.

"Ще у 102 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 135 киян", - зазначив Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 44 жінки віком від 21 до 73 років. Та 4 дівчинки від 3 до 17 років. 54 чоловіків віком від 18 до 73 рокiв.

Захворіли, зокрема, і 6 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 14 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському - 19, Шевченківському – 18 та Деснянському – 17 випадків районах.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 серпня лабораторно підтвердили 73 158 випадків COVID-19, із них за добу – 990.