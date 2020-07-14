В Одесі посилили карантин

В Одесі через збільшення кількості хворих на COVID-19 міська влада заборонила роботу із 23-ї години до 7 години нічних клубів, а також ресторанів, кафе, барів.

Про це повідомила пресслужба мерії, посилаючись на протокол Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міськради № 27 від 13 липня.

"Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів міськради організувати взаємодію з керівниками суб’єктів господарювання всіх форм власності щодо забезпечення... заборони роботи розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), закладів культури, крім кінотеатрів та крім діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень після 23-ї до 7-ї год.", - йдеться у повідомленні.

Органам правопорядку рекомендовано забезпечити контроль за дотриманням карантинних заходів у торгово-розважальних центрах і на території узбережжя міста.

Як повідомляв Укрінформ, через різке збільшення в Одесі кількості випадків захворювань на COVID-19 міська влада готується відкрити додаткові відділення в інфекційній та інших лікарнях.

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За словами директора департаменту охорони здоров’я міськради Олени Якименко, упродовж останнього тижня в Одесі лабораторно зареєстровано у 3,9 раза більше випадків захворювань на COVID-19, ніж за попередній тиждень. Причому різко зросла кількість пацієнтів, які потребують лікування в стаціонарному режимі лікарні. Це зумовлює потребу відкриття додаткових відділень і розгортання більше ліжко-місць у міській інфекційній та інших лікарнях міста.

Упродовж минулих вихідних на Одещині поліцейські припинили діяльність 44 розважальних закладів за порушення карантину.

Фото: odessa.travel