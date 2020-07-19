В Україні підтвердили 58 842 випадки COVID-19, за добу - 731

Станом на 19 липня в Україні лабораторно підтверджені 58 842 випадки COVID-19, за добу - 731.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби. За добу зафіксовано 8 новий летальний випадок, загалом від коронавірусної хвороби померли 1 485 осіб. Одужали загалом 30 879 людей, за добу - 354. Найбільше випадків захворювання виявлено у Львівській області (8000), м. Києві (6884), Чернівецькій (5311) та Рівненській (5082) областях. Читайте також: Від COVID-19 за добу одужали майже 100 мешканців Буковини За даними сервісу Worldometers, загальна кількість інфікованих COVID-19 у світі станом на ранок 19 липня становить 14 429 382 особи. Кількість смертельних випадків — 604 963. Одужали - 8 620 954 пацієнти.