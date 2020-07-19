У світі зафіксували 259 848 нових випадків коронавірусу

Минулої доби Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала новий антирекорд за кількістю нових виявлених випадків коронавірусу COVID-19 у світі - захворіли 259 848 осіб.

Про це йдеться на сайті організації.

Кількість летальних випадків унаслідок пандемії протягом минулої доби становить 7 360.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у США - 71 484. За ними йдуть Бразилія та Індія з 45 403 та 34 884 нових випадків відповідно.

За даними сервісу Worldometers, загальна кількість інфікованих COVID-19 у світі станом на ранок 19 липня становить 14 429 382 особи. Кількість смертельних випадків — 604 963. Одужали - 8 620 954 пацієнти.

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