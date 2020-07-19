В Африці кількість випадків COVID-19 перевищила 660 тисяч

Кількість випадків інфікування коронавірусом в Африці досягла 665,5 тис., майже 14,5 тис. хворих померли.

Про це інформує Сіньхуа з посиланням на дані Африканського центру контролю і профілактики захворювань.

«Загальна кількість випадків зараження коронавірусом нового типу (COVID-19) на континенті сягнула 665 522. Померли 14 434 хворих, 346 153 одужали», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найвищі показники захворюваності на COVID-19 на континенті зафіксовано в ПАР.

Загальна кількість хворих у цій країні сягнула 337 594, збільшившись за день на 13 373, а загалом жертвами епідемії в ПАР стали 4804 людини.

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Як повідомлялося, станом на вечір 18 липня, за даними порталу Worldometers, у світі було підтверджено 14 млн 339 тис. 474 випадки COVID-19, в тому числі 602 тис. 77 летальних. Одужали 8 млн 564 тис. 406 осіб.

Фото: Africanews