У вчителів однієї зі шкіл Києва виявили COVID-19, навчання буде онлайн

Освітній процес у київському навчально-виховному комплексі № 240 «Соціум» з 1 вересня буде організовано у дистанційному режимі.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Департаменті освіти і науки КМДА.

«31 серпня 2020 року до Департаменту освіти і науки надійшло повідомлення про підтвердження випадків захворювання на коронавірусну інфекцію у двох педагогічних працівників НВК № 240 «Соціум», які перебували у контакті з 21 працівником школи. Ще в одного педагога – ознаки гострої респіраторної інфекції та підвищена температура», – наголосили у Департаменті.

У Департаменті освіти і науки зазначили, що День знань планується у форматі онлайн класних годин. Онлайн навчання розпочнеться згідно з розкладом уроків 2 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за останню добу зареєстровано 2 088 нових випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 123 303.

У Києві за минулу підтверджено 176 нових випадків COVID-19.

Цього року, у зв’язку з пандемією коронавірусу, початок нового навчального року буде без традиційного свята першого дзвоника. Крім того, цьогорічного першого вересня відкрили свої двері навчальні заклади тих регіонів які віднесені до «зеленого», «жовтого» та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки. У районах «червоної» зони навчання відбуватиметься дистанційно.