Всім школам рекомендується проводити уроки на свіжому повітрі - Шкарлет

В умовах адаптивного карантину всім школам в новому навчальному році рекомендовано проводити уроки на свіжому повітрі.

Про це заявив тимчасово виконувач обов'язків міністра освіти України Сергій Шкарлет на пресбрифінгу, коментуючи особливості нового навчального року, який починається в умовах адаптивного карантину, передає Укрінформ.

Зокрема, він заявив, що: проведення уроків на відкритому повітрі - рекомендація для всіх шкіл. 1 вересня не будуть проводитися традиційні шкільні лінійки. Це дасть змогу уникнути скупчення людей. 1 вересня для школярів буде проведено урок про життя та навчання в нових умовах пандемії.

За словами глави Міносвіти, до кожної школи відправили ілюстровані інформаційні матеріали з правилами забезпечення епідемічної безпеки: правила носіння масок, соціальне дистанціювання, правила гігієни, вимірювання температури персоналу.

Шкарлет підкреслив, що в шкільному транспорті, який довозить дітей і вчителів до шкіл, діятимуть особливі правила: всі в масках, щоденний термометричний контроль водіїв, дезінфекція двічі на день, кількість пасажирів має відповідати кількості місць для сидіння.

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Глава МОН нагадав, що батьки не повинні забезпечувати школи засобами індивідуального захисту і засобами для дезінфекції, захисні маски закуповувати не обов'язково, можна використовувати саморобні.

Якщо будуть випадки порушень або проблеми з забезпеченням у школах, МОН закликає батьків і вчителів інформувати про порушення місцеві органи влади та телефонувати на гарячу лінію Міністерства освіти.